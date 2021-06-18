بدء موسم التويبع الأحد.. ظل الزوال ينعدم وتشتد الحرارة

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن السعودية تشهد بعد غد الأحد، دخول «موسم التويبع» في فصل الصيف، ومدته 13 يومًا.

وأوضح الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يوم الأحد 1442/11/10هـ، يدخل موسم «التويبع» في فصل الصيف، ويظهر فيه نجم واحد هو «الدبران»، ومدة هذا الموسم 13 يومًا.

وأضاف خبير الطقس، أنه في موسم «التويبع»؛ تجف الجدران ويحمد فيه أكل البقول، ويُستعمّل فيه كل بارد رطب، كما أن «فيه أطول نهار وأقصر ليل، ثم يبدأ الليل في الزيادة».

وأشار الحصيني إلى أنه في موسم «التويبع» ينعدم ظل الزوال، وتشتد حرارة الجو، ويتلون طلع النخيل، وتزرع فيه الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير.

وتابع الحصيني: في موسم «التويبع» حر الانصراف، حيث تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب.

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