توكلنا يتيح لمستخدميه عرض رخصة القيادة للجهات المختصة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا، إتاحة استعراض رخصة القيادة عبر التطبيق، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في منصة أبشر.

وأكد التطبيق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: أن رخصتك في توكلنا مُعتمدة وموثوقة.. الآن تستطيع عرضها عبر التطبيق للجهات المختصة.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير التطبيق من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

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