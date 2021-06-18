بناء تطلق مهرجان الصيف الترفيهي بـ 80 فعالية منوعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - المنطقة الشرقية

أطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مهرجان صيف بناء لعام 2021، والذي يضم العديد من الفعاليات الترفيهية والألعاب المشوقة التي تناسب كافة أفراد الأسرة من مستفيدي الجمعية من كافة الأعمار.

800 مستفيد:

وأوضح عبدالله بن راشد الخالدي، مدير عام الجمعية، أن المهرجان تم تصميمه ليستوعب المستفيدين الراغبين في الاستفادة من البرامج والأنشطة، ويعد فرصة ترفيهية كبيرة يشارك فيها 800 مستفيد ومستفيدة من الجمعية، حيث يتضمن 80 فعالية منوعة للأطفال والشباب والشابات والأمهات، ويشارك في تنظيمه عشرات المتطوعات.

40 يومًا:

وأضاف الخالدي يستمر المهرجان على مدار (40) يومًا حتى يستمتع الجميع بالفعاليات لمدة كافية، مشيرًا إلى أن عدد الساعات التطوعية بالمهرجان تبلغ 400 ساعة يشارك خلالها المتطوعون في تنظيم المهرجان، وتتنوع الفعاليات ما بين رياضية وثقافية وترفيهية وبرامج أخرى مختلفة، ومن بين الألعاب التي سيستمتع بها المستفيدون لعبة الغرف السرية ومهارة كارتنج وغرفة الألغاز وروائع المكتبات ومصنع الآيس كريم وواحة المرح وجرافيتي ألعاب هوائية ومعركة الألوان والحديقة المائية وزيارات ثقافية لمركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية “سايتك” وغيرها.

هدف المهرجان:

وبيّن الخالدي أن المهرجان يهدف لشغل أوقات الفراغ لمستفيدي الجمعية المشاركين بالمهرجان وتطوير قدراتهم واكتشاف من ميولهم والتركيز على مفهوم التعليم بالترفيه، ويعد المهرجان بمثابة هدية تقدمها الجمعية لمستفيديها في جو من المتعة والإثارة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية، مقدمًا شكره الجزيل لجميع الشركاء والداعمين الذين ساهموا في إنجاح المهرجان وإسعاد الأيتام.

ودعا مستفيدي جمعية بناء للدخول على منصة المهرجان للتسجيل في الفعاليات التي يرغبون المشاركة فيها والاستمتاع بتلك البرامج والأنشطة.



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