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”الخليج 365” رافقتها .. حملة بلدية مسائية على المنطقة المركزية بالدمام 

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الدمام - شريف احمد - - الحملة استهدفت العمالة المخالفة والبسطات بـ "سيكو "

- فحص سكن العمالة وفض الازدحام فيها للحد من

- إزالة المخالفات المتواجدة في العمارات بالحي

- مكتب العمل يقتحم عدد من الشقق السكنية لضبط المخالفات

شنت بلدية وسط الدمام حملة ثانية مسائية على المنطقة المركزية بالدمام شارع 15 " سيكو " الذي يعتبر وسط الحاضرة ، بمشاركة البلدية و مكتب العمل بالدمام ، والأمن الوقائي ، ويتقدمهم مدير عام الموارد في الشرقية عبدالرحمن فهد المقبل ، ويعتبر الحي والمنطقة هو محط سوق و باعة مفترشة الأرصفة ، والتقاء للعمالة المختلطة وخاصة الآسيوية ، كما أنه نقطة لقاء لبعض من المخالفين والباحثين عن العمل .

ورافقت " اليوم " الحملة التي انطلقت بعد أذان المغرب و تعتبر الثانية بعد الحملة الصباحية ، وقد هدفت هذه الحملة الشاملة للحد من الافتراش بالبسطات الأرضية والأرصفة التي تتواجد في الموقع وتغص بها الشوارع الفرعية ، كما هدفت الحملة بالتأكد من سكن العمالة ، والازدحام فيها والمخالفات المتواجدة في العمارات السكنية بالحي نفسه ، للحد من فيروس كورونا – كوفيد19- ، حيث اقتحم مكتب العمل عددا من الشقق السكنية ، بالمباني المنتشرة في الحي .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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