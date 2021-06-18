شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” رافقتها .. حملة بلدية مسائية على المنطقة المركزية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الحملة استهدفت العمالة المخالفة والبسطات بـ "سيكو "

- فحص سكن العمالة وفض الازدحام فيها للحد من كورونا

- إزالة المخالفات المتواجدة في العمارات بالحي

- مكتب العمل يقتحم عدد من الشقق السكنية لضبط المخالفات

شنت بلدية وسط الدمام حملة ثانية مسائية على المنطقة المركزية بالدمام شارع 15 " سيكو " الذي يعتبر وسط الحاضرة ، بمشاركة البلدية و مكتب العمل بالدمام ، والأمن الوقائي ، ويتقدمهم مدير عام الموارد في الشرقية عبدالرحمن فهد المقبل ، ويعتبر الحي والمنطقة هو محط سوق و باعة مفترشة الأرصفة ، والتقاء للعمالة المختلطة وخاصة الآسيوية ، كما أنه نقطة لقاء لبعض من المخالفين والباحثين عن العمل .

ورافقت " اليوم " الحملة التي انطلقت بعد أذان المغرب و تعتبر الثانية بعد الحملة الصباحية ، وقد هدفت هذه الحملة الشاملة للحد من الافتراش بالبسطات الأرضية والأرصفة التي تتواجد في الموقع وتغص بها الشوارع الفرعية ، كما هدفت الحملة بالتأكد من سكن العمالة ، والازدحام فيها والمخالفات المتواجدة في العمارات السكنية بالحي نفسه ، للحد من فيروس كورونا – كوفيد19- ، حيث اقتحم مكتب العمل عددا من الشقق السكنية ، بالمباني المنتشرة في الحي .