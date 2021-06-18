السودان يقطع الإنترنت لمنع تسريب امتحانات الثانوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه النائب العام السوداني المكلف، مبارك محمود بقطع الإنترنت في البلاد خلال فترة انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية التي ستبدأ غدٍ السبت.

وتعد هذه المرة الثانية التي يقطع فيها السودان خدمة الإنترنت أثناء فترة امتحانات الشهادة الثانوية، حيث فعل الشي نفسه العام الماضي، كإجراء احترازي لمنع حالات الغش وتسريب هذا الامتحان الهام الذي يؤهل الطلاب للمرحلة الجامعية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية في توقيت موحد بكل أنحاء السودان والجاليات بالخارج، وتستمر لـ13 يوماً على الأقل.



وتعقد جلسات الامتحان في الغالب خلال الفترة الصباحية من الساعة "8 إلى 11" صباحاً بتوقيت السودان، وهي الفترة الزمنية التي سيكون فيها الإنترنت مقطوعاً.

وبعثت شركات الاتصالات العاملة بالسودان، الجمعة، رسائل إلى عملائها تفيدهم بقطع خدمة الإنترنت خلال فترة انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية.

وبحسب تعميم شركات الاتصالات فإن توجيهات النائب العام بقطع خدمة الإنترنت جاءت بطلب من وزارة التربية والتعليم وهي الجهة المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية.

واضطرت وزارة التربية السودانية في عام 2003 إلى إعادة امتحان الشهادة الثانوية بعد تسريبه.

وفي 2016 تعرض امتحان الشهادة السودانية لحالات غش من قبل ممتحنين أجانب باستخدام أجهزة تنصت عالية الدقة، الأمر الذي حدا بالسلطات المعنية إدخال نظام الرقابة الإلكترونية في العام الذي تلاه.

وفي العام 2018م، قررت وزارة التربية والتعليم إعادة امتحان مادة الكيمياء في امتحانات الشهادة الثانوية بعد أن ثبت تعرضها للكشف والتسريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

