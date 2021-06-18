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توكلنا: الهوية الوطنية وهوية مقيم إثبات رسمي لدى رجال الأمن فقط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

توكلنا: الهوية الوطنية وهوية مقيم إثبات رسمي لدى رجال الأمن فقط

جاري العمل على اعتمادها لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أن الهوية الوطنية وهوية مقيم تعد إثباتًا رسميًّا معتمدًا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط.

وتابع ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، أنه جاري العمل على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فيروس .

وتم تطوير التطبيق من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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