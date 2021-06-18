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السفير السبيعي يشارك في دائرة مستديرة بكوت ديفوار

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

السفير السبيعي يشارك في دائرة مستديرة بكوت ديفوار

بشراكة مع اليونيسيف والاتحاد الأوروبي

متابعات الخليج 365 - واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي، في دائرة مستديرة نظمتها وزارة التربية الوطنية ومحو الأمية، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لإدماج أطفال المؤسسات التعليمية الإسلامية في نظام التعليم الحكومي، بشراكة مع اليونيسيف والاتحاد الأوروبي، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من معالي وزيرة التربية الوطنية ومحو الأمية البرفسور مارياتو كوني.

مشاركة كبيرة: 

كما شارك في الدائرة، عدد من الوزراء والسفراء المعتمدين لدى جمهورية كوت ديفوار، وممثلون عن اليونيسيف، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية، ورئيس المجلس الأعلى للأئمة.

السفير السبيعي يشارك في دائرة مستديرة بكوت ديفوار - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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