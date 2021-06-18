موسم التويبع تجف فيه الجدران ويحمد فيه أكل البقول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن المملكة ستشهد بعد غد الأحد، دخول موسم التويبع في فصل الصيف، ومدته 13 يومًا.

موسم التويبع:

ولفت الحصيني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أنه يوم الأحد 10/ 11/ 1442هـ، يدخل موسم التويبع في فصل الصيف، ويظهر فيه نجم واحد هو الدبران، ومدة هذا الموسم 13 يومًا، موضحًا أن في موسم التويبع تجف الجدران، ويحمد فيه أكل البقول، ويُستعمّل فيه كل بارد رطب، كما أن فيه أطول نهار وأقصر ليل، ثم يبدأ الليل في الزيادة.

وتابع الحصيني أن في الموسم ينعدم ظل الزوال، وتشتد حرارة الجو، ويتلون طلع النخيل، وتزرع فيه الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير.

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