أخصائية: محاولة معرفة أصل كورونا الآن عبث وإضاعة وقت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الدكتورة أمل الهزاني، أخصائية علم الوراثة الجزيئية: إنه من العبث محاولة معرفة أصل فيروس كورونا المستجد في هذا التوقيت.

عبث:

وتابعت الهزاني، في مداخلة على قناة العربية، اليوم الجمعة، أن محاولة معرفة أصل الفيروس في هذه الظروف، هو نوع من العبث وإضاعة للوقت والجهد، خاصة أننا نتعامل في هذا الأمر مع دولة الصين شديدة السرية.

الانشغال بالواقع:

ورأت أنه من الأفضل الانشغال بالواقع الذي فرضته علينا الجائحة، دون الغوص في البحث عن أصل الفيروس، خاصة أن الفيروسات متحورة بطبيعتها، سواء كان ذلك بفعل الإنسان أو بتأثير الطبيعة، وأعتقد أن البحث في أصول الفيروس لن يأتي بنتيجة.

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