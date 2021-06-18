، جمعية "صون" و"نوارة الأفلاج" التطوعي توقعان اتفاقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف إلى تقديم المساندة اللوجستية والمشاركة بالبرامج التدريبية

في إطار التعاون والتكامل المجتمعي لخدمة رسالة التطوع السامية وقعت الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بالأفلاج "صون" اتفاقية تعاون مع فرق ورود نوارة التطوعي بالأفلاج بمقر الجمعية، وذلك لتعزيز التكامل فيما يخدم العمل المجتمعي بين الجهتين.

ووقع الاتفاقية نائب رئيس جمعية "صون" لحفظ النعمة جمعان بن علي آل هادي، كما مثل ورود نوارة التطوعي قائدة الفريق بمحافظة الأفلاج حمساء القحطاني، بإشراف وحدة الدكتور محمد الجذلاني للتطوع.

وقالت مؤسسة وقائدة فرق ورود نوارة التطوعية، نورة العقلا: إن هذه الاتفاقية مع جمعية "صون" لها رسالة سامية حث عليها ديننا الإسلامي وهي "حفظ النعمة"، وقد نهانا الله جل وعلا عن التبذير وامتهان النعم، وكما يعلم الجميع أن الله جل وعلا قرن بقاء النعم بشكرها "ولئن شكرتم لأزيدنكم"، ومن أعظم أسباب شكرها حفظها ومن ثم توزيعها على المحتاج بطريقة آمنة لتصل لمستحقيها.

وأضافت: "الاتفاقية تهدف لتبادل الخبرات بين الجهتين؛ حيث تقدم "صون" جانب التدريب لأعضاء الفريق فيما يختص بمبادراتها وأنشطتها وخدماتها التي تقدمها للمستفيدين، كما تهدف لمشاركة المتطوعين بالفريق في برامجها الميدانية الموسمية، في التنظيم والتوزيع والأعمال الإدارية بما يتناسب مع المتطوعين".

وتشير الاتفاقية إلى تقديم فريق ورود نوارة الخدمات اللوجستية والمساندة بحسب كل برنامج تقدمه الجمعية، والتشارك مع الجمعية في الدورات التدريبية التطوعية واللقاءات والندوات التي تختص بالتطوع، بما يحقق الأهداف السامية للعمل التطوعي في المملكة العربية السعودية، وما حثت عليه رؤية المملكة 2030 من الاحترافية والتميز، لتحقيق التنمية المستدامة ونهضة الوطن.

يذكر أن فرق ورود نوارة التطوعية بدأت في مدينة الرياض عام 2016 تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وافتتح فريق المنطقة الشرقية، والأفلاج، وحوطة بني تميم، وقريبًا في منطقة حائل، ويقدم خدماته لجميع فئات المجتمع بما يخدم رسالته وهدفه الرئيس "أن من العطاء سعادة".

