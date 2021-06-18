شكرا لمتابعة خبر عن ضبط شحنة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير إلى جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف وزير الداخلية في ​حكومة​ تصريف الأعمال اللبنانية، ​محمد فهمي​، اليوم الجمعة، عن ضبط شحنة من حبوب ​الكبتاغون المخدرة​ في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير إلى المملكة​.

وقال محمد فهمي إن "ملايين حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها كانت وجهتها مدينة جدة في السعودية"، موضحا:"أطلب من كافة الدول أن تثق بلبنان كما في السابق، وعلى جميع اللبنانيين أن يتعاونوا مع السلطات اللبنانية لإعادة الثقة ببلدهم".

يذكر أن المملكة حظرت في أبريل الماضي استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، بعدما ضبطت السلطات المعنية، شحنة من حبوب الكبتاغون المخدرة موضبة داخل الخضار والفواكه، بينما كثفت المملكة حملاتها لضبط دخول المخدرات الآتية من لبنان.