شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في المغرب: يمكن للمواطنين السفر إلى الرباط دون ترخيص استثنائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت سفارة المملكة لدى المغرب، على إحاطة جميع المواطنين السعوديين القادمين من المملكة بأنه بإمكانهم السفر إليها دون الحاجة إلى ترخيص استثنائي.

وأشارت إلى أن شرط الامتثال التام لمقتضيات البرتوكول الصحي وإبراز الوثائق التالية لشركة الخطوط الجوية الناقلة، لافتة إلى تصريح بالامتثال للضوابط المتعلقة بالدخول للمغرب (خاص بالمسافرين الذين تتجاوز أعمارهم 11 سنة).

وشددت على ضرورة تقديم فحص PCR سلبي لا يتجاوز موعد إجراؤه 48 ساعة عند الصعود إلى الطائرة، مشيرة إلى الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام بإحدى المؤسسات الفندقية المحددة من قبل السلطات المحلية، مع تقديم إيصال الحجز والأداء.