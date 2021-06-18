شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: يجب تناول 2.5 لتر مياه للوقاية من حصوات الكلى في الصيف "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث استشاري المسالك البولية خالد الربيعة، عن كمية المياه الموصي بتناولها يوميا للوقاية من حصوات الكلى في الصيف.

وقال خالد الربيعة، خلال مداخلة في قناة الإخبارية، إنه يجب على الشخص شرب 2.5 لتر مياه للوقاية من حصوات الكلى في فصل الصيف.

وأوضح أن القهوة والمشروبات الغازية لا تحسب، ناصحا الأشخاص الذين يعانون من الحصوات بالإكثار من شرب الماء والتقليل من الأملاح التي قد تسبب حموضة في البول وزيادة الحصوات.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين لديهم حصوات حمض اليوريك دائما نحثهم على التقليل من اللحوم الحمراء إلى أقل من كف اليد في اليوم، كما نصح بشرب عصير الليمون والبرتقال لأنهما يحتويان على حمض السترسك الذي يقي من تكوين الحصوات.