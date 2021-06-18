«الأحوال المدنية»: 5 مميزات لخدمة أشَر المطورة

الرياض - محمد عبدالله - قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن خدمة أشَر المطورة هي خدمة مطورة للتخاطب مع الأشخاص الصم، وضعاف السمع، لافتة إلى 5 مميزات لهذه الخدمة.

وأضافت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن خدمة أشَر المطورة تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية QR code مع مترجم للغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كل محطات تقديم الخدمة حول المملكة.

مميزات خدمة أشَر

تابعت الأحوال المدنية أن خدمة أشَر المطورة لها مميزات عدة؛ منها: سهولة التواصل عبر تقنية QR code، وتقييم فوري للخدمة، واعتماد المستفيد على نفسه.

كما أنها خدمة سريعة في وقت قياسي، ومتوافرة في كل مكاتب الأحوال المدنية النسائية والرجالية، وفقًا للأحوال المدنية.

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