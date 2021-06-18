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السفير بتونس يستقبل الوفد السعودي المشارك في اجتماع وزراء الإعلام العرب

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الرياض - محمد عبدالله - استقبل سفير خادم الحرمين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، الجمعة، وفد المملكة المشارك في اجتماع مجلس وزراء الإعلام وممثلي وزارة الإعلام في الدول العربية، برئاسة الدكتور نايف بن مطلق العتيبي.

وقالت السفارة في تونس، في بيان عبر حسابها على «تويتر»، إنه خلال الاجتماع، اطلع العتيبي، سفير خادم الحرمين في تونس، على التوصيات التي خرج بها اجتماع رؤساء أجهزة الإعلام العرب.

كما تناول السفير مع ضيوفه علاقات المملكة المتميزة مع تونس، وبحث والحضور سبل تعزيزها وإبرازها إعلاميًّا. وأثنى الصقر على الجهود المبذولة في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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