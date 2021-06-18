3 جامعات سعودية ضمن الـ100 الأفضل عالميًّا.. ومتخصص يوضح الأسباب

الرياض - محمد عبدالله - نجحت 3 جامعات سعودية في الدخول ضمن تصنيف الأفضل عالميًّا في براءات الاختراع، بفضل الحرص في نشر ثقافة الابتكار على مستوى المملكة.

وخلال مداخلة مع «الإخبارية»، قال مستشار رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور يوسف التركي: إن دخول 3 جامعات سعودية ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في براءات الاختراع، يرجع إلى الحرص على الارتقاء والتدرج في دعم الأبحاث والنشر العلمي، إضافة إلى نشر ثقافة الابتكار في المملكة.

وعن مجالات البراءات الممنوحة من جامعة الملك عبدالعزيز، قال التركي: الجامعة تركز على مجالات معينة، ومنها تطوير الصناعات والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي، ولله الحمد استطاع الباحثون الحصول على براءات اختراعات في هذه المجالات كافة.

وبالنسبة لإمكانية تنفيذ هذه البراءات على أرض الواقع، أوضح التركي، أن البداية كانت بدعم الباحثين والأبحاث، ثم ترقية المسألة إلى التوجه للمنتجات المعرفية، وحاليًّا ندعم عددًا من هذه المنتجات، سواء بالتواصل مع الجامعات الأمريكية والشركات العالمية، وإن شاء الله ترى النور قريبًا.

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