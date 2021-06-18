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بعد تعديل «الملكية الفكرية».. تعرف على طريقة تعيين مجلس الإدارة

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الرياض - محمد عبدالله - نشرت جريدة «أم القرى»، الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من تنظيم الهيئة للملكية الفكرية.

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإن تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة يكون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ونص القرار على تعيين الرئيس التنفيذي  عضوًا، بالإضافة إلى تعيين ما لا يقل عن خمسة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أو من أي منها  أعضاء.

ويرشح رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما نص القرار على إجازة استمرار أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتشكيله الحالي اعتبارًا من تاريخ 22/4/1442هـ إلى حين إعادة تشكيل المجلس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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