اخبار السعوديه

القصيم: القبض على شخص أحرق 5 مركبات

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إدراج الحوثيين على اللائحة السوداء لانتهاك حقوق الأطفال

أدرجت الأمم المتحدة جماعة الحوثي على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، وقالت أن الجماعة قتلت وشوهت 250 طفلا يمنيا.

807130f645.jpgدوت الخليج
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26 % خفض أسعار خدمات مسلخ الأحساء

أكد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، أن المتابعات الدورية والمستمرة، في عمليات تطوير وتحسين الخدمات، لجهات الاختصاص في...

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icon-clock.png08 ذو القعدة 1442 هـ

إحباط محاولة تهريب 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة بلغت 2.765.000 ريال، وذلك بعد العثور...

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الدفاع المدني يكافح حريق نخيل قرية القرن

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة بدر الجنوب حريقا شب في نخيل قرية القرن 130كم شمال غربي منطقة نجران 12كم بدر الجنوب.وشب الحريق أمس...

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السجن 4 أشهر والإبعاد لمقيم مدان بجريمة تستر

شهرت وزارة التجارة بمقيم مدان بجريمة التستر التجاري، وأوضحت الوزارة أن العقوبات تتمثل في السجن 4 أشهر والتشهير والإبعاد وإغلاق...

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أمطار عسير توقف السير وتزيد الاستمتاع

شهدت مدينة أبها وضواحيها بمنطقة عسير، بعد ظهر اليوم، أمطارا متواصلة بكميات غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، خاصة...

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خطة مطورة لتحقيق أعلى معايير سلامة قاصدي الحرمين الشريفين

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة...

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إنهاء تعثر طريق خباش

بعد أن تعثر لأكثر من 8 سنوات، وجه أمين منطقة نجران عيد بن نايف العتيبي، بلدية محافظة خباش، باستكمال مشروع الطريق الرئيسي بالمحافظة،...

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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