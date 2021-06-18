شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 45 بسطة مخالفة بحي السوق بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية اليوم جولة رقابية بحي السوق بالدمام، بمشاركة شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها للقضاء على ظاهرة البيع والافتراش العشوائي في الأسواق، وتشويه المنظر العام.

وأسفرت الجولة عن رفع 45 بسطة مخالفة ومصادرة 271 صندوقا من الفاكهة والخضروات وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية، إضافةً إلى مصادرة 9 عربات لبيع الأغذية والمأكولات الشعبية، وإزالة 24 مبسطا لبيع الحمام، كما نتج عنها ضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع ومعمل لتحضير الأطعمة لصالح أحد المطاعم وإتلاف 720 كيلوجراما من اللحوم الحمراء والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام وإغلاق الشقة والمطعم، وتطبيق جميع الإجراءات والعقوبات النظامية بحق المخالفين.