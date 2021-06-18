أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 18 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت أسعار الذهب في الجزائر، التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة 18 يونيو 2021، لتخالف عودة أسعار المعدن النفيس عالميا للصعود.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات الجمعة، إلى مستوى 7628 دينارا (57.05 دولار)، مقابل نحو 7632 دينارا (57.09 دولار)، في ختام تعاملات الخميس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر مبيعا في الأسواق) ليسجل نحو 6675 دينارا (49.92 دولارا)، مقابل نحو 6684 دينارا (50 دولارا)، أمس الخميس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال تعاملات الجمعة، إلى مستوى 5721 دينارا (42.79 دولار)، مقابل نحو 5729 دينارا (42.86 دولار)، عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4450 دينارا (33.28 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 3814 دينارا (28.53 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

تراجع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال تعاملات الجمعة، إلى مستوى 237.232 ألف دينار ( 1774 دولارا)، مقابل نحو 237.594 ألف دينار (1777 دولارا)، في ختام تعاملات أمس الخميس.

وانخفض سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) إلى مستوى 53.398 ألف دينار ( 399.39 دولار)، مقابل نحو 53.477 ألف دينار (400.13 دولار) أمس.

الذهب يعوض خسائره عالميا

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة، بنسبة 1% بعد توقف صعود الدولار ليلتقط أنفاسه في تعويض بعض خسائره الكبيرة المدفوعة بتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1792 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:39 بتوقيت جرينتش لكنه انخفض 4.5% في الأسبوع.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، 1% إلى 1792.40 دولار.

وقالت جورجيت بويلي المحللة لدى "إيه.بي.إن أمرو"، إن الذهب تلقى المساعدة من بعض عمليات اقتناص الصفقات عقب المبيعات التي تعرض لها المعدن الأصفر وصعود الدولار "الذي توقف لبرهة".

وأشار البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو 9 أشهر.