السعودية مساهم رئيسي في نمو صناعة السينما العالمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أصبحت السعودية مساهمًا رئيسيًا في نمو صناعة السينما العالمية، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد شاشات السينما فيها إلى 2500 شاشة بحلول عام 2030 من 300 في عام 2020.

كما من المتوقع أن تنمو إيرادات شباك التذاكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4% لتصل إلى مليار دولار بحلول عام 2024، مقارنة بانخفاض 2.4% في جميع أنحاء العالم.

تراجع الإيرادات العالمية

وبحسب تقرير لموقع Broadcastpro Middle East فقد أظهرت بيانات البحث التي تم تحليلها بواسطة موقع التمويل Finaria أن الإيرادات المجمعة على مستوى العالم في صناعة شباك التذاكر تراجعت بنسبة 71.5% من 42.5 مليار دولار في عام 2019 إلى ما يقرب من 31 مليار دولار في العام الماضي.

ويعكس هذا تحولًا في مشهد صناعة السينما العالمية حيث كان النمو تقليديًا مدفوعًا ببلدان خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومع ذلك، فقد فتح التوسع في جميع أنحاء العالم العربي والشرق الأوسط، وتحديدًا في السعودية، فرصة اقتصادية كبيرة وأصبحت المملكة الآن مساهمًا رئيسيًا في نمو صناعة السينما العالمية.

ولا تزال دور السينما في العديد من الأسواق مغلقة، سواء كان ذلك بشكل مؤقت كنوع من إجراءات الوقاية من كورونا أو بشكل دائم نتيجة تأثرها ماليًا بشكل كبير.

ارتفاع الإيرادات في السعودية

وقال التقرير إنه مع ذلك، على عكس العديد من الأسواق الأخرى، ارتفع شباك التذاكر في المملكة بنسبة 3% لتصل إلى 115 مليون دولار في عام 2020. وبحلول عام 2030، تتوقع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن يكون هناك نحو 350 دار سينما و2500 شاشة سينما في البلاد، وستبلغ قيمة الصناعة نحو مليار دولار.



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