القبض على مواطن في القصيم أحرق 5 مركبات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة القصيم القبض على شخص عمد إلى سكب مادة قابلة للاشتعال على المركبات وإحراقها.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن من أرباب السوابق في العقد الرابع من العمر، لارتكابه عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سكب مادة قابلة للاشتعال على (5) مركبات وإحراقها، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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