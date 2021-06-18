سقوط طائرة قبيل الإقلاع في مطار هيثرو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

رصد مقطع فيديو متداول لحظة تعرض طائرة من طراز “بوينغ 787″، تابعة للخطوط الجوية البريطانية، لحادث غريب في مطار هيثرو بالعاصمة لندن.

سقوط طائرة بوينغ 787 قبل رحلتها لألمانيا:

وتبين من خلال الفيديو المتداول، أن مقدمة الطائرة التي تسمى أيضًا “أنف الطائرة” تعرضت إلى حادث؛ مما أدى إلى هبوط الأنف لترتكز على أرض المطار، بحسب “سكاي نيوز”.

وطوقت عناصر الشرطة والإطفاء، وسيارات الإسعاف الطائرة، لكن الحادث مر بسلام ولم يؤثر الحادث على الرحلات الجوية الأخرى في هيثرو أكثر المطارات ازدحامًا في بريطانيا.

وأوضح مصدر يعمل بالخطوط الجوية البريطانية، أن الطائرة كانت مخصصة للشحن، ولم يكن هناك ركاب على متنها قبيل رحلتها إلى فرانكفورت في ألمانيا.

سبب سقوط الطائرة:

وقال متحدث باسم الشركة: إن الحادثة وقعت أثناء عملية تثبيت الطائرة على حامل ثلاثي، وهو الأمر الذي يعتمد من أجل جر الطائرات.

وأضاف: “السلامة على رأس أولوياتنا دائمًا، ونحن نحقق في الأمر”.

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