إتاحة جرعة لقاح كورونا الثانية للجميع بداية من يوليو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت قناة الإخبارية، أنه بدءًا من شهر يوليو المقبل، ستكون الجرعة الثانية متاحة للجميع.

ونقلت “الإخبارية” عن مسؤولين في أحد مراكز لقاحات كورونا، أنه بدءًا من شهر يوليو المقبل، ستكون الجرعة الثانية متاحة للجميع.

لقاحات كورونا:

وكان وزير الصحة، توفيق الربيعة، أكد في وقت سابق أن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاحات عالية الفعالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الربيعة أن المملكة ستبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة؛ وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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