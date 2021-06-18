الدفاع لردع الجائحة فيلم وثائقي يوثق جهود الوزارة في مواجهة كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

طرحت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، فيلمًا وثائقيًا يحمل اسم ” الدفاع لردع الجائحة “، يستعرض جهود خلية دعم الأزمات المؤقتة التابعة لها في مواجهة جائحة كورونا.

الدفاع تشكل لجنة لإدارة أزمة كورونا:

وأوضح الفيلم مقتطفات لطريقة تعامل عدد من منسوبي الوزارة مع الجائحة ، حيث قال قائد خلية دعم الأزمات، اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، إن أزمة كورونا كانت مختلفة عن الأزمات العسكرية التي تعاملوا معها، وشكلوا على إثرها لجنة لإدارة الأزمة.

وألقى الفيلم الضوء على جهود عدد من قادة وزارة الدفاع في مواجهة كورونا، ومنها التعاون مع إدارة الخدمات الطبية بإعداد الدليل الإرشادي للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، فضلًا عن تشكيل فرق متابعة وتفتيش، ما ساهم في تقليل إصابة منسوبي الوزارة بالفيروس.

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