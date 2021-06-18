محمد بن مسعود - الدمام - من أرباب السوابق.. واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل للنيابة العامة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن من أرباب السوابق في العقد الرابع من العمر، لارتكابه عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي. وأشار إلى أن جرائمه تمثلت في سكب مادة قابلة للاشتعال على (5) مركبات وإحراقها، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 06:55 PM من أرباب السوابق.. واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل للنيابة العامة القبض على شخص سكب مادة قابلة للاشتعال على مركبات وأحرقها في القصيم القبض على شخص سكب مادة قابلة للاشتعال على مركبات وأحرقها في القصيم صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن من أرباب السوابق في العقد الرابع من العمر، لارتكابه عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي. وأشار إلى أن جرائمه تمثلت في سكب مادة قابلة للاشتعال على (5) مركبات وإحراقها، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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