، القيادة المركزية الأمريكية: نعمل مع السعودية لمواجهة اعتداءات الحوثي ،

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أفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، اليوم الجمعة، أن "واشنطن تعمل مع السعودية عن كثب في إطار التصدي للاعتداءات الحوثية".
وقال "ماكنزي": "الحوثيون لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية".
واتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية إيران بأنها "غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد".
وأضاف: "إيران تزوّد الحوثيين بالسلاح، وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب".
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، قد ألقى على ميليشيا الحوثي بمسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.
وندد بشدة، خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، باستمرار اعتداءات الحوثيين على المدنيين، مؤكداً أنه "لا حل عسكريًّا للصراع في اليمن".
وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار كضرورة أساسية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
القيادة المركزية الأمريكية: نعمل مع السعودية لمواجهة اعتداءات الحوثيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-18
أفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، اليوم الجمعة، أن "واشنطن تعمل مع السعودية عن كثب في إطار التصدي للاعتداءات الحوثية".
وقال "ماكنزي": "الحوثيون لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية".
واتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية إيران بأنها "غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد".
وأضاف: "إيران تزوّد الحوثيين بالسلاح، وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب".
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، قد ألقى على ميليشيا الحوثي بمسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.
وندد بشدة، خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، باستمرار اعتداءات الحوثيين على المدنيين، مؤكداً أنه "لا حل عسكريًّا للصراع في اليمن".
وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار كضرورة أساسية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
06:28 PM
إفادة لـ"ماكنزي" أكد فيها بعد إيران عن السلام وتزويدها الميليشيا بالسلاح
أفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، اليوم الجمعة، أن "واشنطن تعمل مع السعودية عن كثب في إطار التصدي للاعتداءات الحوثية".
وقال "ماكنزي": "الحوثيون لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية".
واتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية إيران بأنها "غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد".
وأضاف: "إيران تزوّد الحوثيين بالسلاح، وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب".
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، قد ألقى على ميليشيا الحوثي بمسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.
وندد بشدة، خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، باستمرار اعتداءات الحوثيين على المدنيين، مؤكداً أنه "لا حل عسكريًّا للصراع في اليمن".
وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار كضرورة أساسية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
، القيادة المركزية الأمريكية: نعمل مع السعودية لمواجهة اعتداءات الحوثي ،
المصدر : الخليج 365
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