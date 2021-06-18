، أمانة الشرقية تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز الحركة الاقتصادية والأنشطة الاجتماعية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية مجموعة من الفرص الاستثمارية بالمجال الاجتماعي والسكني للعمالة من الرجال والنساء في مدينة الدمام ومحافظة النعيرية، وذلك امتداداً لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز الحركة الاقتصادية وتعزيز الأنشطة الاجتماعية والسكنية في المنطقة، والتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي: هذه الفرص تمثل امتداداً لمجموعة المشاريع الاستثمارية المتنوعة التي تم إطلاقها في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشتمل على تطوير عدد من المراكز للإسكان النموذجي وفق اشتراطات وضوابط معتمدة ومجموعة من الخدمات المساندة التي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة بالمنطقة.

وأضاف: الأمانة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز التنمية بالمنطقة والاستدامة المالية ورفع الإيرادات والارتقاء بالخدمات المقدّمة لسكان وزوار المنطقة ومواكبة التوجهات لانتقال مقارّ وموظفي الشركات العالمية للمملكة، كما تعمل على إطلاق أول شركة للأمانة كذراع استثماري لها.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال لزيارة البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية بالقطاع البلدي وتطبيق الجوال "فرص" للاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة.أمانة المنطقة الشرقية