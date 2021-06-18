شكرا لمتابعة خبر عن النمر: علاج جلطات الدماغ بالكي يكون بالصدفة ويستخدم لوقف نزيف الدم في الحروب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن الكي له فائدتين من الناحية الطبية الأولى هو وسيلة فعالة للتحكم في نزيف الدم في الحروب وفي الجروح التي تحدث للمقاتلين.

وأضاف خالد النمر خلال لقاء بقناة السعودية، أن الكي يستخدم في العمليات الجراحية لوقف الدم ولكن بأسلوب متطور، مشيرا إلى الفائدة الثانية فهو يسخن درجة الحرارة في مكان الجرح وبالتالي يقتل البكتريا ويعقمه.

وأبان أن كي جلطات الدماغ هو أحد المفاهيم الخاطئة والبعض يقول أنه تعالج من الجلطة تكون "بالصدفة"، موضحا أن معظم جلطات الدماغ تحدث بسبب انسداد شريان.

ولفت إلى أن حوالي 40% من جلطات الدماغ تتحسن خلال 24 ساعة إلى 3 أسابيع، مبينا أن أغلب جلطات الدماغ تتحسن بسرعة وفي جزء منها بنسبة 12% تتحسن خلال ساعات.

وتابع:" من يدعي علاج الجلطات بالكي هو فقط يعالج حالات الجلطات المؤقتة لكي تثبت مصداقيته"، مشيرا:"الكي قد يسبب مشاكل طبية غير المرض المصاب به".