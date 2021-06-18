شكرا لمتابعة خبر عن الأمر بالمعروف بالرياض تقيم لقاءات في الأمن الفكري لمنسوبيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض لقاءات توجيهية في الأمن الفكري لمنسوبيها قدمها فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.

وأوضح فضيلته عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه، وفق هدي النبي ﷺ ومنهج السلف الصالح، ووفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل الهيئة.

وأكد على أهمية لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر وتوقيره، وبيان خطر الفرق والجماعات التي تنتهج التكفير والخروج على ولي الأمر كجماعة الإخوان المسلمين والسرورية محذرا من دعاة الثورات والفتن.

تأتي هذه اللقاءات امتدادا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتعزير الانتماء واللحمة الوطنية.