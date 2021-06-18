شكرا لمتابعة خبر عن جامعة حائل تعلن نتائج التحويل الداخلي للطلاب والطالبات بين مختلف التخصصات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل نتائج التحويل الداخلي للطلاب والطالبات بين مختلف التخصصات بالجامعة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ ، وذلك بعد أن تمت عمليات الفرز التنافسية إلكترونيًّا.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتورعبدالله بن جمعان الزهراني حرص العمادة على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في عمليات التحويل التي تمت وفق معايير منها نسبةً المعدل التراكمي، وعدد المقاعد المتاحة التي تم تحديدها من الأقسام والكليات بالجامعة، بما يحقق العدالة والتنافس بين جميع المتقدمين والمتقدمات.

كما أوضح الزهراني أن العمادة تسعى دائماً إلى تحقيق رغبات المتقدمين، حيث تم تحقيق رغبة أكثر من ٦٠٪؜ من طلبات التحويل، مشيراً إلى حرص العمادة على خدمة الطلاب والطالبات عن بُعد، وذلك من خلال خدمات منصة "تراسل" الإلكترونية.

كما قدم الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس الجامعة، ولسعادة الأستاذ الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، على جهودهم ودعمهم غير المحدود والمتواصل لكل ما يخدم الطلاب والطالبات بالجامعة، وأسهمت تلك الجهود في نجاح كافة الأعمال والمبادرات التي تقوم بها العمادة.