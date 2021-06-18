بدءًا من يوليو.. إتاحة جرعة لقاح كورونا الثانية للجميع

الرياض - محمد عبدالله - قالت قناة الإخبارية، إنه بدءًا من الشهر المقبل، ستكون الجرعة الثانية متاحة للجميع.

ونقلت قناة «الإخبارية» عن مسؤولين في أحد مراكز لقاحات كورونا، قولهم، إنه بدءًا من شهر يوليو المقبل، ستكون الجرعة الثانية متاحة للجميع.

وكان وزير الصحة توفيق الربيعة، أكد في وقت سابق أن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاحات عالية الفعالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير أن المملكة ستبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توافره بكميات كبيرة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عبدالله عسيري، إن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا، يحفّز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات.

وشدد على أنه «لا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من أجل الصالح العام، كما تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد، أنه ليست هناك مدة مثالية بين الجرعتين».