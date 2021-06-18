3 مدن «الأكثر تعافيًّا» من كورونا خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - سجلت 3 مدن سعودية، أكثر المدن تعافيًّا من فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقًا للمؤشرات الرسمية، فإن جدة تصدرت قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي من إصابات كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 199 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ169 حالة، ثم الرياض 147، والطائف 40.

وسجلت (أبها وخميس مشيط والدمام) 25 حالة تعاف لكل منها، ثم الدمام 25 حالة والظهران 22، ونجران 17، والهفوف 16، و(خليص والمدنية المنورة) 15 حالة لكل منهما، ثم (الخبر وينبع ) 13، ووادي الدواسر 12.

وفي المرتبة التالية جاءت (حائل والقطيف وضرما وبلجرشي وبللسمر) بتسجيل كل منها 11 حالة تعافٍ، ثم عفيف 10،و(تبوك والهفوف وحبونا وعنيزة وظهران الجنوب) 9 حالات تعاف لكل منها.

وتاليًّا، جاءت رجال ألمع بـ8 حالات، و(عرعر وجازن وبيشة) 7 حالات، ثم (الجبيل وبريدة والقنفذة والخفجي) 6 حالات، وكل من (المظيلف والدرعية والمبرز) 5 حالات.

كما سجلت (البرك وأبوعريش ومحايل وعيون الجواء وصبيا وضبا وحفر الباطن وأضم والجفر والشنا) 4 حالات تعاف لكل منها، ثم(الشنان والعارضة والدلم وطريف وبقيق والكامل وصفوى وشرورة والليث وتربة والوجه والنعيرية) 3 حالات.

وفي المرتبة التالية، جاءت (الأسياح وسميراء وسراة عبيدة ومليجة وسبت العلاية والمخواة والمويه وحوطة بني تميم وأحد المسارحة وخيبر والمجاردة وبيش والمذنب ومرات والخرج) بتسجيل كل منها حالتي تعافٍ.

وأخيرًا جاءت كل من (أبوراكة وبدر الجنوب وثول والدائر وأبوعجرم وبارق وعقلة الصقور والمضة وسكاكا والمجمعة والدوادمي والقحمة والقوز ورياض الخبراء وتثليث وحقل والمزاحمية والبكيرية وفيفا والحرث والحمنة وراس تنورة) بتسجيل كل منها حالة تعاف واحدة.

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