إحصائية: ارتفاع نسبة الزواج في السعودية لـ8.9% رغم إجراءات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الأرقام الإحصائية ارتفاع نسبة الزواج بالمملكة خلال جائحة كورونا؛ حيث ارتفعت بنسبة 8.9% في عام 2020م مقارنة مع عام 2019م، في الوقت الذي كشف فيه مأذون شرعي، عن أن التكاليف المادية تقف وراء عزوف الشباب عن الزواج.

وقال مأذون شرعي لقناة «الإخبارية»، إن من 90 إلى 95 % من أسباب عزوف الشباب عن الزواج ترجع إلى التكاليف المادية للزواج.

وأضاف المأذون الشرعي إن هناك مبالغة في طلبات أهل الزوجة، ومبالغ خيالية في المهور، إضافة إلى التكاليف الأخرى.

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