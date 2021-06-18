3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة حصيلة إصابات فيروس كورونا في السعودية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 372 إصابة جديدة، من إجمالي 1236 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 240 حالة، والمنطقة الشرقية 213 حالة، وعسير 115 حالة، وجازان 89 حالة، والمدينة المنورة 65 حالة، والقصيم 48 حالة، ونجران 24 حالة، والباحة 21 حالة، وحائل وتبوك 18 حالة لكل منها، والحدود الشمالية 9 حالات، والجوف 4 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و1050 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 471959، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 453259، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7650 حالة.

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