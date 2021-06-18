وزارة الصحة: تراجع إصابات كورونا الحرجة.. والنشطة ترتفع لـ11050

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن انخفاض في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1496 حالة، مقارنة مع أمس الخميس؛ حيث تم تسجيل 1533 حالة.

وأشارت وزارة الصحة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا حيث تم تسجيل 11050 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 10879 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم إجراء فحص كورونا لـ 86695 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و1050 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 471959، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 453259، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7650 حالة.

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