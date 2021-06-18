26 % خفض أسعار خدمات مسلخ الأحساء

أكد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، أن المتابعات الدورية والمستمرة، في عمليات تطوير وتحسين الخدمات، لجهات الاختصاص في وكالة الأمانة للخدمات، وتحديداً داخل سوق الأنعام المركزي غرب مدينة الهفوف التابعة للأحساء، بما فيها المسلخ المركزي، أسفرت عن خفض أسعار الخدمات داخل المسلخ بالاتفاق مع متعهد التشغيل، كما تعتزم جهات الاختصاص في الأمانة إنشاء حظائر جديدة بمواصفات عالية داخل السوق، وزيادة الغطاء النباتي، وتحسين المظهر العام في السوق.

وبلغت نسبة خفض خدمات المسلخ 26%. وكان المسلخ رفع في مطلع العام الميلادي، أسعار تكلفة سعر ذبح الخروف إلى 46 ريالاً، لينخفض السعر حالياً إلى 34 ريالاً، (قطع صغيرة «ثلاجة» وسلخ الرأس).

وتعمل وكالة الخدمات في أمانة الأحساء على أعمال وبرامج تطويرية داخل السوق والمسلخ، بهدف تنظيم وتحسين السوق، والوصول إلى أداء تشغيلي أفضل لخدمة المستفيدين من السوق، وفق معايير جودة في التنفيذ والمخرجات، وبما يتماشى مع تطلعات النمو ومتطلبات السوق، عبر تنفيذ خطة شاملة للتطوير، من بينها ديكورات جمالية داخل المسلخ، وتنظيم الحظائر في موقع المزاد، وزيادة الحظائر، وتطوير المدخل الرئيسي للسوق، وتنظيم آليات ومواقع البيع في السوق، وتطوير الطرق الرئيسة في السوق بسفلتة وإنارة.