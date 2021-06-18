26 % خفض أسعار خدمات مسلخ الأحساء

وبلغت نسبة خفض خدمات المسلخ 26%. وكان المسلخ رفع في مطلع العام الميلادي، أسعار تكلفة سعر ذبح الخروف إلى 46 ريالاً، لينخفض السعر حالياً إلى 34 ريالاً، (قطع صغيرة «ثلاجة» وسلخ الرأس).
وتعمل وكالة الخدمات في أمانة الأحساء على أعمال وبرامج تطويرية داخل السوق والمسلخ، بهدف تنظيم وتحسين السوق، والوصول إلى أداء تشغيلي أفضل لخدمة المستفيدين من السوق، وفق معايير جودة في التنفيذ والمخرجات، وبما يتماشى مع تطلعات النمو ومتطلبات السوق، عبر تنفيذ خطة شاملة للتطوير، من بينها ديكورات جمالية داخل المسلخ، وتنظيم الحظائر في موقع المزاد، وزيادة الحظائر، وتطوير المدخل الرئيسي للسوق، وتنظيم آليات ومواقع البيع في السوق، وتطوير الطرق الرئيسة في السوق بسفلتة وإنارة.
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