شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأحساء تستقبل بواكير "الرطب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت أسواق التمور في محافظة الأحساء مع مطلع الشهر الجاري بواكير الرطب من نخيل الغر والطيار والمجناز والخلاص، حيث يتراوح سعر الصندوق من 20 إلى 80 ريالا.

وتعدّ الأحساء من أهم مناطق المملكة المنتجة للتمور، إذ تحتضن واحتها 2,504,914 نخلة تجود بمختلف الأصناف، ويقدر إنتاج موسم الرطب سنويا بأكثر من 6 آلاف طن.

ولاعتماد النخيل في إنتاج ثمارها على ارتفاع درجات الحرارة فإن كميات الرطب المنتجة تختلف تبعا لذلك، منها ما يكون في بداية الموسم أو منتصفه أو آخره، وألوانها من الأصفر إلى الأحمر، أو الأصفر المشرب بحمرة، إضافة إلى الأصفر المشرب بخضرة.