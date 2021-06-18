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"العبداللطيف" أمينًا عامًا لهيئة المهندسين

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الدمام - شريف احمد - قرّر مجلس إدارة الهيئة للمهندسين في اجتماعه اليوم تكليف المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف أمينًا عامًا للهيئة السعودية للمهندسين.

وشغل العبداللطيف عددًا من المناصب في الهيئة السعودية للمهندسين منذ انضمامه لها في عام 2013م، حيث عمل مديرًا للعلاقات العامة والإعلام، كما شغل منصب المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين، ومنصب المدير العام لتطوير الأعمال وخدمات المستفيدين، إضافةً إلى عددٍ من المناصب التي تولّاها منذ انضمامه للهيئة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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