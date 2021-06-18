انتخابات إيران.. اعتقال مرشح ومقتل رجل أمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقل الأمن الإيراني أحد المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات في مدينة معشور بمحافظة خوزستان جنوبي البلاد، بتهمة عرقلة الانتخابات.

وتشهد إيران، اليوم الجمعة، انتخابات رئاسية لاختيار الرئيس رقم 13 للبلاد، وانتخابات بلدية لانتخاب مجالس المحافظات.

ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية الحكومية الإيرانية، عن حاكم مدينة "ديواندره" التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، جمال أرشدي، قوله إن "عنصر أمن لقي مصرعه فيما أصيب ستة آخرين بجروح كانوا يستقلون سيارة وعلى متنها مركز اقتراع متنقل في هذه المدينة".

وبين جمال أرشدي إن "السيارة انحرفت عن الطريق وانقلبت في أحد المناطق القروية ما أدى إلى مقتل عنصر أمن وإصابة ستة أشخاص من العاملين في لجنة الانتخابات الإيرانية"، مضيفاً أن الجرحى إصابتهم خطيرة وجرى نقلهم إلى المستشفيات.

وفي سياق متصل، ذكر فريدون بندري حاكم مدينة معشور العربية بمحافظة خوزستان، إن قوات الأمن اعتقلت مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات في المدينة بسبب عرقلته للانتخابات مع حشد من أنصاره.

ومن دون أن يكشف عن هوية المرشح المعتقل، بين فريدون بندري أن "عملية الاعتقال تمت بأمر من المدعي العام لمدينة معشور"، مضيفا أن "هذا المرشح وأنصاره كانوا يدعون المواطنين للتصويت له، وهو ما يعرقل العملية الانتخابية وفق القانون".

وعند سؤاله فيما إذا كان المرشح قد قام بشراء أصوات الناخبين، قال "هذا لم يتضح بعد وليس هناك دليل عليه، لكن الأمر قيد التحقيق".