الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

تعرف على مصير رخص البناء المستخرجة قبل يوليو المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أمين عام اللجنة الوطنية لـ كود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل، عن مصير رخص البناء التي تم استخراجها قبل شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الأنظمة على المباني السكنية بداية من شهر يوليو المقبل من العام الحالي.

رخص البناء وعلاقتها بمراحل الكود:

وأوضح المهندس سعد الشعيل، أن كود البناء بشكل عام مطبق منذ بدايات عام 2019 وتم تطبيقه على خمس مراحل، معقبًا:” نحن الآن في المرحلة الثالثة التي تخص المباني السكنية”.

وعن ألية التفتيش ومراقبة كود البناء، قال:” الجهات ذات العلاقة بمراقبة التطبيق بالتنسيق مع منصة بلدي ومكتب الاستشارات الهندسية حسب مراحل الكود الـ10 حيث ترفع كل مرحلة أثناء تطور البناء من خلال المكتب الاستشاري المشرف في شكل تقارير على منصة بلدي”.

وتابع:” المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة تراقب تلك التقارير وتقوم بعمل زيارات للمواقع”.

موعد تطبيق كود البناء:

وسابقًا حددت لجنة كود البناء السعودي، تاريخ 2021/7/1، موعدًا لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

أهداف كود البناء:



ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.

ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

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