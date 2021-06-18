الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 1604 مساجد بعد تعقيمها خلال 132 يومًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، إعادة افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 6 مناطق بعد ثبوت 8 إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

الشؤون الإسلامية تشدد على الإجراءات الوقائية:

وأوضحت الوزارة عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 132 يومًا 1604 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وسابقًا أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنه تم السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

شروط إقامة صلاة الجنائز:

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن تكون الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع وفق عدد من الاشتراطات، منها أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام جميع الأبواب في حال وجود جنازة، ويخصص باب لنقل الجنازة ويسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص، وتخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين، وتخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها، كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة.

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