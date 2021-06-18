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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنغلاديش، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي؛ حيث جرى توزيع 1,000 سلة غذائية أمس الأول في مدينة غازي بور بمقاطعة دكا، استفاد منها 5,000 فرد.
ويهدف المركز إلى توزيع وتأمين 80 ألف سلة غذائية لـ500 ألف فرد من اللاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنجلاديش، وذلك دعمًا لخطة الاستجابة السريعة للتخفيف من معاناتهم.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 04:28 PM
استفاد منها 5,000 فردبالصور.. توزيع 1,000 سلة غذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنغلاديش
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنغلاديش، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي؛ حيث جرى توزيع 1,000 سلة غذائية أمس الأول في مدينة غازي بور بمقاطعة دكا، استفاد منها 5,000 فرد.
ويهدف المركز إلى توزيع وتأمين 80 ألف سلة غذائية لـ500 ألف فرد من اللاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنجلاديش، وذلك دعمًا لخطة الاستجابة السريعة للتخفيف من معاناتهم.
، بالصور.. توزيع 1,000 سلة غذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنغلاديش ،
المصدر : الخليج 365
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