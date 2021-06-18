- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، خدماتها الطبية لـ436 مريضاً في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
واستقبلت عيادات الطب العام 192 مريضًا، كما استقبلت عيادات الأطفال 59 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 37 مريضًا، وراجع 22 مريضًا عيادتَي الأسنان.
كما تم استقبال 47 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، كما تم عمل 59 تحليلًا لـ22 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 54 صورة أشعة لـ31 مريضًا، كما تم إعطاء 39 لقاحًا لـ16 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 316 وصفة طبية.
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 04:16 PM
استقبال 47 مريضة في العيادة النسوية وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهنبالصور.. عيادات مركز الملك سلمان تقدم خدماتها الطبية لـ436 مريضًا في مخيم الزعتري بالأردن
قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، خدماتها الطبية لـ436 مريضاً في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
واستقبلت عيادات الطب العام 192 مريضًا، كما استقبلت عيادات الأطفال 59 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 37 مريضًا، وراجع 22 مريضًا عيادتَي الأسنان.
كما تم استقبال 47 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، كما تم عمل 59 تحليلًا لـ22 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 54 صورة أشعة لـ31 مريضًا، كما تم إعطاء 39 لقاحًا لـ16 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 316 وصفة طبية.
، بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان تقدم خدماتها الطبية لـ436 مريضًا في مخيم الزعتري بالأردن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان تقدم خدماتها الطبية لـ436 مريضًا في مخيم الزعتري بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.