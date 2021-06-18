شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العمالة تسيطر على سوق الإطارات في شارع الغرابي بـ ‎الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‎الرياض (صدى):

سيطر وافدون من جنسيات مختلفة على سوق الإطارات في شارع الغرابي بالرياض متجاهلين الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.

وأوضح الأهالي أن أسعار الإطارات داخل السوق متفاوتة ويوجد تلاعب في الأسعار، موضحين أن الإطارات المعروضة للبيع مستعملة ومغشوشة.

كما أضافوا أن سوق الإطارات يحتوي على مستودعات مخفية يتم تخزين بها الإطارات المستعملة ، مشيرين إلى أن هناك أيضا تستر تجاري ومخالفات للأنظمة .