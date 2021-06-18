شكرا لمتابعة خبر عن تجمع الرياض الصحي الأول يشكل أول مجلس تشاوري لرعاية الطفولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

في بادرةٍ هي الأولى من نوعها، دفع تجمع الرياض الصحي الأول بالرياض، بأربع أطفال في عضوية مجلس تشاوري يُعنى بالطفولة وقضاياها، تدخل في عضويته عدد من الجهات الحكومية والإدارات المعنية في التجمع الأول، وأطلق عليه "المجلس التشاوري للرعاية المتكاملة للطفولة".

وأصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور التميمي؛ قرارًا يقضي بتشكيل مجلس الطفولة؛ يضم في عضويته 4 أطفال بالإضافة إلى أعضاء من عدة جهات حكومية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال والمشاركة في صنع القرار، بما يلبي احتياجات المرضى وأسرهم في مراحل الطفولة، وتعزيز الشراكة الفعالة بين المرضى وأسرهم والفريق الطبي، حول ثقافة حماية حقوق الطفل، تنظيم المشاريع التي تعنى بتجربة المريض وتوسع

المبادرات في منشآت التجمع الأول.

ويتكون المجلس من جهات حكومية هي، " هيئة حقوق الأنسان ، مجلس شؤون الأسرة ، جمعية رعاية الطفولة ، جمعية الأطفال ذوي الإعاقة ، جمعية سند الخيرية ، المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ، تعليم الطالبات والطلاب ، لجنة الحماية من العنف الأسري ، المركز السعودي لسلامة المرضى"، بالاضافة الى عدد من الإدارات المعنية داخل منشآت تجمع الرياض الصحي الأول.