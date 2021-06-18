بالفيديو.. «الحازمي» يبشر بتوافر لقاح للسكري بالسعودية خلال سنوات

الرياض - محمد عبدالله - أوضح الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة جازان، الدكتور عبد العزيز الحازمي، أنه خلال سنوات قليلة سيكون هناك لقاح لمصابي السكري في السعودية.

وقال الدكتور الحازمي لبرنامج «الراصد» المذاع على «الإخبارية» إن السعودية هي الدولة الرابعة على مستوى العالم في نسبة الإصابة بالسكري، بينما فنلندا هي الدولة الأولى على مستوى العالم، والكويت الدولة الثالثة.

وأضاف الدكتور الحازمي، أن لقاح السكري يقوم بحماية خلابا (بيتا) في البنكرياس، وفي المستقبل ستكون تلك الخلايا محصنة من خلايا الغدة الزعترية التي تهاجم خلايا (بيتا)، وبالتالي إفراز الأنسولين بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن لقاح السكري في المرحلة الثانية بفنلندا، والنتائج حتى الآن واعدة، موضحًا أن وجود اللقاح بالمملكة هو مسألة وقت.

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