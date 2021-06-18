«قياس»: نتائج الاختبار التحصيلي للفترة الأولى متاحة عبر «توكلنا»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، إتاحة نتائج الاختبار التحصيلي للفترة الأولى لعام ١٤٤٢هـ عبر تطبيق «توكلنا».
وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «يتيح المركز الوطني للقياس نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى، لهذا العام ١٤٤٢هـ، من خلال حساب المستفيد عبر الرابط: اضغط هنا».
وأشار إلى أنه سيتم إرسال النتائج أيضًا عبر البريد الإلكتروني المُسجل في النظام.
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