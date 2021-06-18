إطلاق 20 وعلًا جبليًا في متنزه الشكران بالباحة غدًا السبت

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن اعتزامه إطلاق 20 وعلًا جبليًا في متنزه الشكران بمنطقة الباحة، غدًا السبت.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن إطلاق الوعول الجبلية يأتي ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية.

وأضاف المركز أن إطلاق الوعول هو الأول من نوعه في منطقة الباحة، وسيكون بمقدور المصطافين وزوار منطقة الباحة الاستمتاع بمشاهدة وتصوير الوعول الجبلية.

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