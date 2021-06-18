فيديو يسجِّل «الجبة الجوفية» الأسطورية أثمن هدايا المؤسس لملك مصر

الرياض - محمد عبدالله - سلط مقطع فيديو الضوء على «الجبة الجوفية»، التي كانت من أثمن الهدايا التي قدمها الملك عبد العزيز آل سعود (رحمه الله)، إلى الملك فاروق الأول خلال زيارته إلى مصر عام 1946م.

و«الجبة الجوفية» عباءة يشتهر أهل الجوف بصناعتها؛ لكن هذه العباءة تحمل وراءها أسطورة شهيرة.

ونشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون –عبر تويتر- فيديو يحكي الأسطورة التي تقف وراء العباءة الجوفية، مشيرة إلى أن رجلا بالجوف أنجب طفلا في قديم الزمان؛ لكن اللصوص قتلوا الأب، ليعيش الطفل مع جديه، وحتى يسلياه عن وحدته أحضرا له ماعزا، واحدة بيضاء والأخرى سوداء، وحدث أن ماتت الماعز فجأة، فقامت الجدة بصنع عباءة من صوفهما، وفرح بها الطفل، ومن حينها اشتهرت العباءة الجوفية.

وروى أحد المواطنين –في الفيديو- أن جده قايض عباءة جوفية خلال زيارته إلى «حوران»، بالشام، بحملين من البعير، دلالة على قيمة عباءة الجوف وشهرتها.

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